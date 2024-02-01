Зеленский отреагировал на решение ЕС о 50 млрд евро для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение лидеров Евросоюза о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter (X) президента.

Он поблагодарил Шарля Мишеля и лидеров государств-членов ЕС за создание финансового инструмента для Украины Ukraine Facility объемом до 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Президент отдельно подчеркнул, что решение было принято всеми 27 лидерами и что это очень важно.

"Это в очередной раз доказывает мощное единство Евросоюза", – добавил Владимир Зеленский.

По его словам, продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность Украины, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию.

Напомним, лидеры ЕС на саммите 1 февраля в Брюсселе преодолели сопротивление Венгрии и согласовал 50 млрд евро для Украины.

Ранее чиновник ЕС, который общался на условиях анонимности, сообщил "Европейской правде", что президент Украины присоединится онлайн к саммиту ЕС 1 февраля.