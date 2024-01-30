50 млрд євро для України: Зеленський долучиться онлайн до саміту ЄС 1 лютого

Президент Володимир Зеленський у форматі онлайн візьме участь у позачерговому саміті ЄС 1 лютого, де розглядатимуть довгострокову фінансову підтримку України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив високопосадовиць ЄС, який спілкувався на умовах анонімності.

"Щодо Зеленського – так, він під'єднається", – сказав високопосадовець.

Слід зазначити, що під час останнього чергового саміту ЄС у грудні очікувалась персональна участь президента України, однак тоді він також долучився онлайн. На грудневій зустрічі лідери Євросоюзу знайшли спосіб, як подолати опір угорського прем'єра Віктора Орбана, та погодили відкриття переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

За повідомленнями ЗМІ, лідери країн Євросоюзу на саміті в четвер підтвердять свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану та стійку військову підтримку" Україні.

Головною темою саміту в четвер у Брюсселі буде виділення пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який Угорщина блокувала на попередньому саміті в грудні.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що українцям не слід хвилюватись через можливе послаблення підтримки з боку Євросоюзу.

Німецький канцлер Олаф Шольц сподівається використати саміт ЄС 1 лютого, щоб закликати держави-члени до відправлення Україні більшої кількості зброї.