Кулеба про рішення ЄС: Угорщина не зможе щорічно ветувати допомогу для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що за домовленістю ЄС про 50 млрд євро для України Угорщина не добилася умови, щоби виплату коштів на кожний наступний рік додатково погоджували.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив невдовзі після оголошення про домовленість лідерів ЄС.

Кулеба назвав домовленість "великим рішенням", яке підкреслило лідерство Європи.

Він відзначив як важливий позитивний момент те, що це одностайне рішення усіх 27 країн ЄС, включно з Угорщиною.

"Друге: не пройшла норма про те, що щороку потрібно знову на Єврораді ухвалювати рішення про виділення на наступний рік конкретної суми з цих 50 млрд. Тобто, ми маємо багаторічний фінансовий інструмент, і проблема подолання вето зникла – її не буде", – заявив Дмитро Кулеба.

Міністр вважає, що це рішення чітко продемонструвало, що "втоми від війни" у Європі немає, та що це буде правильним сигналом також для дискусій щодо допомоги Україні у Конгресі США.

Як відомо, на позачерговому саміті 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і погодили виділення багаторічної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

За даними ЗМІ, серед компромісів з Орбаном – те, що Єврокомісія щорічно буде звітувати про реалізацію пакета допомоги і дебати на рівні лідерів на цю тему. Також нібито передбачено, що через два роки Європейська рада зможе попросити Єврокомісію запропонувати перегляд нового бюджету.