Кулеба о решении ЕС: Венгрия не сможет ежегодно ветировать помощь для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по договоренности ЕС о 50 млрд евро для Украины Венгрия не добилась условия, чтобы выплату средств на каждый последующий год дополнительно согласовывали.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил вскоре после объявления о договоренности лидеров ЕС.

Кулеба назвал договоренность "большим решением", которое подчеркнуло лидерство Европы.

Он отметил как важный положительный момент то, что это единогласное решение всех 27 стран ЕС, включая Венгрию.

"Второе: не прошла норма о том, что каждый год нужно снова на Евросовете принимать решение о выделении на следующий год конкретной суммы из этих 50 млрд. То есть, мы имеем многолетний финансовый инструмент, и проблема преодоления вето исчезла – ее не будет", – заявил Дмитрий Кулеба.

Министр считает, что это решение четко продемонстрировало, что "усталости от войны" в Европе нет, и что это будет правильным сигналом также для дискуссий о помощи Украине в Конгрессе США.

Как известно, на внеочередном саммите 1 февраля лидеры ЕС преодолели длительное сопротивление Венгрии и согласовали выделение многолетней макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

По данным СМИ, среди "компромиссов" с Орбаном – то, что Еврокомиссия ежегодно будет отчитываться о реализации пакета помощи и дебаты на уровне лидеров на эту тему. Также якобы предусмотрено, что через два года Европейский совет сможет попросить Еврокомиссию предложить пересмотр нового бюджета.