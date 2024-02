Лидеры ЕС не создали спецфонд на военную поддержку Украины, но Мишель говорит о прогрессе

На внеочередном саммите 1 февраля лидеры стран ЕС не приняли решение об учреждении специального фонда для военной поддержки Украины, но президент Евросовета Шарль Мишель говорит о достижении прогресса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении по итогам саммита.

В блоке, касающемся военной поддержки Украины, Евросовет подчеркнул настроенность дальше предоставлять Украине "своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку" через Европейский фонд мира, работу учебной миссии ЕС для украинских военных и двустороннюю помощь.

По созданию в рамках Европейского фонда мира специального фонда для поддержки Украины на 20 млрд евро на четыре года решение пока не одобрили – этот вопрос планируют решить до марта.

Евросовет рассмотрел предложенное увеличение общего финансового потолка фонда и приглашает Совет ЕС "достичь договоренности до начала марта 2024 года по изменениям в решение Совета (CFSP) 2021/509 на основе предложения высокого представителя по Фонду поддержки Украины и предложенных основных инструментов, принимая во внимание предложения стран-членов".

Одновременно председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что в этом вопросе "достигли прогресса".

After almost 2 years of war, Ukraine remains and will remain a priority.



We will continue our strong military assistance. Progress has been made in supporting Ukraine through the 🇪🇺Peace Facility and we will leave no effort spared to accelerate the delivery of ammunition to 🇺🇦… pic.twitter.com/eZQfoECv1T