Єврокомісар з питань сільського господарства прокоментував заклики до відставки

Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що не буде йти у відставку "під тиском" на тлі масових протестів фермерів у країнах Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав напередодні в етері Polsat News.

Напередодні польський віцепрем'єр Владислав Косіняк-Камиш поклав на єврокомісара відповідальність за "доведення польського село до межі банкрутства" та протести фермерів у Європі.

Критики Войцеховський зазнав навіть від голови своєї рідної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, який пообіцяв журналістам зателефонувати комісару, "щоб попросити його про" відставку.

В інтерв'ю Polsat News Войцеховський запевнив, що не має наміру піддаватися тиску, і нагадав, що, згідно з договором про ЄС, члени Єврокомісії не отримують інструкцій від уряду.

"Я не буду діяти під тиском… Переді мною стоять дуже серйозні завдання", – сказав він.

На питання про дзвінок Качинського єврокомісар відповів, що "сьогодні не відповідав і не дивився в телефон". "Я прокоментую свою діяльність через кілька днів. Можливо, це буде в четвер. Сьогодні я не планую ніяких таких рішень", – додав Войцеховський.

Януш Войцеховський як єврокомісар, відповідальний за сільське господарство в Європейському Союзі, останніми місяцями зазнає постійної критики по всьому континенту.

У п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

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