Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства прокомментировал призывы к отставке

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что не будет уходить в отставку "под давлением" на фоне массовых протестов фермеров в странах Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал накануне в эфире Polsat News.

Накануне польский вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш возложил на еврокомиссара ответственность за "доведение польского село до грани банкротства" и протесты фермеров в Европе.

Критике Войцеховский подвергся даже от председателя своей родной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который пообещал журналистам позвонить комиссару, "чтобы попросить его об" отставке.

В интервью Polsat News Войцеховский заверил, что не намерен поддаваться давлению, и напомнил, что, согласно договору о ЕС, члены Еврокомиссии не получают инструкций от правительства.

"Я не буду действовать под давлением... Передо мной стоят очень серьезные задачи", – сказал он.

На вопрос о звонке Качиньского еврокомиссар ответил, что "сегодня не отвечал и не смотрел в телефон". "Я прокомментирую свою деятельность через несколько дней. Возможно, это будет в четверг. Сегодня я не планирую никаких таких решений", – добавил Войцеховский.

Януш Войцеховский как еврокомиссар, ответственный за сельское хозяйство в Европейском Союзе, в последние месяцы подвергается постоянной критике по всему континенту.

В пятницу фермеры со всей Польши начали акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

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