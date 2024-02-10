Глава Мюнхенської конференції: Росія може напасти на НАТО

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген заявив, що не можна виключати можливість нападу Росії на країну-члена НАТО.

Його заяву наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про такий напад, Гойсген відповів: "Звичайно. Зрештою, Путін неодноразово говорив, що розпад Радянського Союзу був найбільшою катастрофою 20-го століття, тому що внаслідок цього багато росіян опинилися за межами Росії".

За його словами, "Путін прагнув відновити Велику Росію в кордонах неіснуючого Радянського Союзу, глобальну імперію, в якій він правив би як цар".

Він припустив, що цілями Путіна можуть стати Молдова або країни Балтії.

Водночас Гойсген відмовився спекулювати на тему того, на що може зважитися російський диктатор.

"Але ми повинні зробити все, щоб Україна отримала зброю і військову допомогу, необхідну їй для успішного протистояння російським агресорам і вигнання їх зі своєї території", – сказав він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

А головнокомандувач Збройних сил Норвегії закликав не гаяти "вікно можливостей" на підготовку до потенційного прямого протистояння Росії, тому що цей час може скінчитись вже за кілька років.