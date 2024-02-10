Глава Мюнхенской конференции: Россия может напасть на НАТО

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что нельзя исключать возможность нападения России на страну-члена НАТО.

Его заявление приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, считает ли он, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о таком нападении, Хойсген ответил: "Конечно. В конце концов, Путин неоднократно говорил, что распад

Советского Союза был самой большой катастрофой 20-го века, потому что в результате этого многие россияне оказались за пределами России".

По его словам, "Путин стремился восстановить Великую Россию в границах несуществующего Советского Союза, глобальную империю, в которой он правил бы как царь".

Он предположил, что целями Путина могут стать Молдова или страны Балтии.

В то же время Хойсген отказался спекулировать на тему того, на что может решиться российский диктатор.

"Но мы должны сделать все, чтобы Украина получила оружие и военную помощь, необходимую ей для успешного противостояния российским агрессорам и изгнания их со своей территории", – сказал он.

Ряд европейских стран НАТО в течение последних недель также предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

А главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии призвал не терять "окно возможностей" на подготовку к потенциальному прямому противостоянию России, потому что это время может закончиться уже через несколько лет.