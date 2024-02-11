Президент Євроради відреагував на скандальні слова Трампа про залякування союзників

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив розповіді Трампа про те, як він погрожував комусь із союзників "заохотити Росію до агресії", втім, не згадавши його прямо.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Мішель зауважив, що Північноатлантичний альянс вже 75 років забезпечує безпеку та процвітання для американців, канадців і європейців.

The Transatlantic Alliance has underpinned the security and the prosperity of Americans, Canadians and Europeans for 75 years.



Reckless statements on #NATO’s security and Art 5 solidarity serve only Putin’s interest.



They do not bring more security or peace to the world.



On… February 11, 2024

"Безвідповідальні заяви про безпеку НАТО і солідарність за ст. 5 Північноатлантичного інтересу – це в інтересах лише Путіна. Це не додасть миру та безпеки у нашому світі. Навпаки, це лише додатково підкреслює, що ЄС потрібно негайно розвивати стратегічну автономію та інвестувати в оборону. І підтримувати наш альянс міцним", – написав президент Євроради.

Мішель прямо не згадав Дональда Трампа, але заява беззаперечно є відповіддю на його скандальні слова на одному з останніх публічних виступів.

Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне вважає, що у разі перемоги на майбутніх виборах у США Дональда Трампа він не обов’язково реалізує свої погрози щодо залученості США у НАТО й безпеку союзників, та що його можливо буде переконати.

Водночас він сказав, що погоджується з думкою про необхідність для Європи посилювати свою обороноздатність і серйозно сприймає потенційну загрозу РФ.