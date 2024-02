Президент Євроради відреагував на скандальні слова Трампа про залякування союзників

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив розповіді Трампа про те, як він погрожував комусь із союзників "заохотити Росію до агресії", втім, не згадавши його прямо.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Мішель зауважив, що Північноатлантичний альянс вже 75 років забезпечує безпеку та процвітання для американців, канадців і європейців.

The Transatlantic Alliance has underpinned the security and the prosperity of Americans, Canadians and Europeans for 75 years.



Reckless statements on #NATO’s security and Art 5 solidarity serve only Putin’s interest.



They do not bring more security or peace to the world.



On…