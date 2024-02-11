Глава МЗС Франції поділяє думку про загрозу РФ для НАТО і необхідність доозброюватися

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне серйозно сприймає побоювання про те, що потенційно Росія у майбутньому може напасти на когось із членів НАТО і Європі важливо більше інвестувати в свою обороноздатність.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Ouest-France.

Міністра запитали, чи поділяє він побоювання, озвучені топ-військовими багатьох країн, що Росія у найближчі роки може наважитись на агресію проти когось із членів НАТО і що Заходу потрібно завчасно більше інвестувати у свою оборону.

Сежурне відповів ствердно, додавши, що Франція вже нарощує інвестиції на свою оборону.

"У поточній геополітичній ситуації у наших власних інтересах ставити собі правильні запитання. Потрібно мати оборонні бюджети, з якими ми зможемо протистояти цим викликам. Організувати нашу європейську оборону більш узгоджено. Це французька пропозиція, і сьогодні вона ще більше набирає ваги", – зазначив міністр.

Він наголосив, що поточні зусилля європейців потрібно ще більше посилювати.

"Так, йдеться про екзистенційне питання, і ми маємо "віднайти" гарантії безпеки у європейцях. Разом 27 країнами (членами-ЄС – Ред.). Потрібно домовлятися, щоб завчасно зробити більш взаємосумісною наше озброєння і військову техніку, забезпечити зв’язки між нашими арміями, поступово рухатись до більшої військової інтеграції – і у питанні промисловості, і в операційному сенсі. Усе це є складовою нашого порядку денного "європейського суверенітету", – зазначив Стефан Сежурне.

Міністр додав, що у питаннях взаємосумісності зброї завдяки викликам російсько-української війни фактично вже відбувся значний прогрес, тому що була потреба уможливити використання ЗСУ зброї з дуже багатьох країн.

"Війна в Україні зробила можливими певну кількість речей, які раніше видавались неможливими. Спільні закупівлі боєприпасів, ракет, європейської військової техніки наприклад", – зауважив Сежурне.

Президент Франції Емманюель Макрон нещодавно також наголошував у публічній промові, що Європа має брати на себе більшу відповідальність за своє майбутнє.