Посол США відреагувала на трагедію у Харкові

Посол США Бріджит Брінк висловила співчуття Харкову, де під час одного з останніх обстрілів загинула ціла родина, та нагадала, що це один з доказів, чому союзники мають продовжувати підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", допис вона опублікувала у своєму Twitter (X).

"Ми подумки з Харковом, містом, яке дуже постраждало від російських обстрілів. Цими вихідними там загинули семеро людей, серед яких – родина з трьома дітьми. Саме тому ми маємо підтримувати Україну – щоб зупинити такі жахливі злочини", – написала посол.

Our hearts go out to Kharkiv, a city that has suffered greatly from Russia’s attacks. Over the weekend, 7 people, including one family with 3 children, were killed. This is why we need to support Ukraine; to stop such horrific crimes. pic.twitter.com/Gic7UPyfGA