Посол США відреагувала на трагедію у Харкові

Посол США Бріджит Брінк висловила співчуття Харкову, де під час одного з останніх обстрілів загинула ціла родина, та нагадала, що це один з доказів, чому союзники мають продовжувати підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", допис вона опублікувала у своєму Twitter (X).

"Ми подумки з Харковом, містом, яке дуже постраждало від російських обстрілів. Цими вихідними там загинули семеро людей, серед яких – родина з трьома дітьми. Саме тому ми маємо підтримувати Україну – щоб зупинити такі жахливі злочини", – написала посол.

Our hearts go out to Kharkiv, a city that has suffered greatly from Russia’s attacks. Over the weekend, 7 people, including one family with 3 children, were killed. This is why we need to support Ukraine; to stop such horrific crimes. pic.twitter.com/Gic7UPyfGA February 11, 2024

Як відомо, в ніч на 10 лютого у приватному секторі Харкова внаслідок масштабної пожежі після російського обстрілу загинула родина з 5 осіб та двоє їхніх сусідів, літнє подружжя.

Тим часом Дональд Трамп хоче, щоб США більше не надавали допомогу Україні та іншим країнам.

Також очікуваний кандидат у президенти від республіканців розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку.