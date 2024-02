Посол США отреагировала на трагедию в Харькове

Посол США Бриджит Бринк выразила соболезнования Харькову, где во время одного из последних обстрелов погибла целая семья, и напомнила, что это один из аргументов, почему союзники должны продолжать поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение она опубликовала в своем Twitter (X).

"Мы мысленно с Харьковом, городом, который очень пострадал от российских обстрелов. В эти выходные там погибли семь человек, среди которых – семья с тремя детьми. Именно поэтому мы должны поддерживать Украину – чтобы остановить такие ужасные преступления", – написала посол.

Our hearts go out to Kharkiv, a city that has suffered greatly from Russia’s attacks. Over the weekend, 7 people, including one family with 3 children, were killed. This is why we need to support Ukraine; to stop such horrific crimes. pic.twitter.com/Gic7UPyfGA