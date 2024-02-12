МИД: Убийцу украинского баскетболиста в Германии задержали

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что немецкая полиция задержала убийцу украинского баскетболиста Владимира Ермакова.

Об этом в Facebook написал спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, информирует "Европейская правда".

"По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия", – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что дело находится на особом контроле украинского МИД.

"Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности", – добавил представитель МИД.

Он также проинформировал о состоянии второго украинца, который пострадал во время нападения.

По словам Николенко, ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние стабильное, угроз его жизни нет.

Ранее Федерация баскетбола Украины сообщила о гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии, Федерация баскетбола города Киева (ФБК) добавляет, что он погиб в результате нападения.

"Володя (Ермаков. – Ред.) и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они – украинцы", – отметили в федерации.

В ФБК отмечают, что врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации.