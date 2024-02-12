Байден проводитиме виборчу кампанію у TikTok попри заборону для урядових пристроїв

Президент США Джо Байден використовуватиме TikTok для своєї виборчої кампанії, незважаючи на те, що він сам висловлював занепокоєння щодо національної безпеки цієї платформи та заборонив її використання на федеральних пристроях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами помічників, Байден особисто не приєднається до платформи, як і інші члени його адміністрації, адже акаунт BidenHQ буде повністю вести команда виборчої кампанії, яка намагатиметься достукатись зокрема до молодих виборців.

В першому повідомленні президента США в TikTok показали, як американського лідера питають про Супербоул – фінальну гру сезону в професійному американському футболі.

Представники виборчої кампанії Байдена заявили, що вони вживають передові заходи безпеки та впроваджують протоколи безпеки, але не конкретизували ці заходи та не надали інформації про те, чи були вони спрямовані на захист даних кампанії або виборців.

ФБР та Федеральна комісія з питань зв'язку попередили, що власник TikTok, компанія ByteDance, може ділитися з авторитарним урядом Китаю даними користувачів – такими як історія переглядів, місцеперебування та біометричні дані.

У 2022 році Байден заборонив використання TikTok майже 4 мільйонам співробітників федерального уряду на пристроях, що належать його відомствам, з обмеженими винятками для правоохоронців, служб нацбезпеки та досліджень у сфері безпеки.

Раніше повідомляли, що Європейський парламент готується використовувати TikTok під час майбутньої виборчої кампанії попри те, що інституції ЄС заборонили його використання на корпоративних пристроях минулого року через проблеми з кібербезпекою.

Водночас директорка зі зв'язків з громадськістю в Північній Європі TikTok Крістін Гран запевнила, що дані користувачів TikTok зберігаються не в Китаї, а у США, Сінгапурі та Малайзії, звідки передаються в Європу.

Минулого року уряд Нідерландів уже заборонив працівникам користуватися TikTok через занепокоєння щодо ризиків шпигунства, які несе в собі китайська платформа.