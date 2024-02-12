Байден будет проводить избирательную кампанию в TikTok, несмотря на запрет для правительственных устройств

Президент США Джо Байден будет использовать TikTok для своей избирательной кампании, несмотря на то, что он сам выражал обеспокоенность безопасностью этой платформы и запретил ее использование на федеральных устройствах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам помощников, Байден лично не присоединится к платформе, как и другие члены его администрации, ведь аккаунт BidenHQ будет полностью вести команда избирательной кампании, которая будет пытаться достучаться в частности к молодым избирателям.

В первом сообщении президента США в TikTok показали, как американского лидера спрашивают о Супербоуле – финальной игре сезона в профессиональном американском футболе.

Представители избирательной кампании Байдена заявили, что они принимают передовые меры безопасности и внедряют протоколы безопасности, но не конкретизировали эти меры и не предоставили информации о том, были ли они направлены на защиту данных кампании или избирателей.

ФБР и Федеральная комиссия по вопросам связи предупредили, что владелец TikTok, компания ByteDance, может делиться с авторитарным правительством Китая данными пользователей – такими как история просмотров, местонахождение и биометрические данные.

В 2022 году Байден запретил использование TikTok почти 4 миллионам сотрудников федерального правительства на устройствах, принадлежащих его ведомствам, с ограниченными исключениями для правоохранителей, служб нацбезопасности и исследований в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент готовится использовать TikTok во время предстоящей избирательной кампании, несмотря на то, что институты ЕС запретили его использование на корпоративных устройствах в прошлом году из-за проблем с кибербезопасностью.

В то же время директор по связям с общественностью в Северной Европе TikTok Кристин Гран заверила, что данные пользователей TikTok хранятся не в Китае, а в США, Сингапуре и Малайзии, откуда передаются в Европу.

В прошлом году правительство Нидерландов уже запретило работникам пользоваться TikTok из-за беспокойства относительно рисков шпионажа, которые несет в себе китайская платформа.