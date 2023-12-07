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ЄС закликав Китай розібратися з компаніями, які допомагають РФ ухилятись від санкцій

Четвер, 7 грудня 2023, 17:45

Голова Європейської ради Шарль Мішель під час саміту ЄС-Китай у четвер закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна розібратися з компаніями, причетними до постачання в Росію товарів подвійного призначення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Після переговорів із Сі очільник Євроради розповів журналістам, що Брюссель визначив перелік китайських компаній, які, "як ми підозрюємо, відіграють певну роль в обході наших санкцій".

"Ми щиро сподіваємося, що сьогодні нас почують, і тоді Китай зробить відповідні кроки. Ми також... повідомимо наші держави-члени, тому що держави-члени повинні будуть вирішити, які подальші дії вжити", – додав Мішель.

У схожому ключі висловилась і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, чиє відомство відповідає за розробку майбутнього пакета санкцій проти Росії, закликавши лідера КНР "запобігти будь-яким спробам Росії підірвати вплив санкцій".

США закликали КНР розібратись із компаніями, що допомагають РФ ухилятись від санкцій

Китайські ЗМІ публічно не повідомляли, як відреагував на ці заклики Сі, але процитували його слова про те, що Пекін і Брюссель повинні "посилити взаєморозуміння і належним чином вирішувати розбіжності шляхом конструктивного діалогу".

Євросоюз вважає, що понад десяток китайських компаній сприяють експорту до Росії товарів подвійного призначення, які можуть використовуватись в оборонній промисловості, в обхід санкцій.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай попри власні заклики до миру за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.

Цього ж висновку дійшла й американська розвідка, яка у липневому звіті писала, що КНР надає Росії військові технології та технології подвійного призначення для використання у війні проти України.

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