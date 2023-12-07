ЄС закликав Китай розібратися з компаніями, які допомагають РФ ухилятись від санкцій

Голова Європейської ради Шарль Мішель під час саміту ЄС-Китай у четвер закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна розібратися з компаніями, причетними до постачання в Росію товарів подвійного призначення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Після переговорів із Сі очільник Євроради розповів журналістам, що Брюссель визначив перелік китайських компаній, які, "як ми підозрюємо, відіграють певну роль в обході наших санкцій".

"Ми щиро сподіваємося, що сьогодні нас почують, і тоді Китай зробить відповідні кроки. Ми також... повідомимо наші держави-члени, тому що держави-члени повинні будуть вирішити, які подальші дії вжити", – додав Мішель.

У схожому ключі висловилась і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, чиє відомство відповідає за розробку майбутнього пакета санкцій проти Росії, закликавши лідера КНР "запобігти будь-яким спробам Росії підірвати вплив санкцій".

Китайські ЗМІ публічно не повідомляли, як відреагував на ці заклики Сі, але процитували його слова про те, що Пекін і Брюссель повинні "посилити взаєморозуміння і належним чином вирішувати розбіжності шляхом конструктивного діалогу".

Євросоюз вважає, що понад десяток китайських компаній сприяють експорту до Росії товарів подвійного призначення, які можуть використовуватись в оборонній промисловості, в обхід санкцій.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай попри власні заклики до миру за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.

Цього ж висновку дійшла й американська розвідка, яка у липневому звіті писала, що КНР надає Росії військові технології та технології подвійного призначення для використання у війні проти України.