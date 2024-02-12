Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати кілька столиць західноєвропейських країн, аби закликати до більшої підтримки через уповільнення фінансування зі США.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агентству Bloomberg.

Джерела Bloomberg стверджують, що візити Зеленського можуть відбутись у межах його участі в Мюнхенській безпековій конференції 16-18 лютого.

Серед міст, куди може прилетіти український президент, згадуються Париж і Берлін; також обговорюється можливість візиту до Лондона.

Співрозмовники Bloomberg додають, що Зеленський планує зосередитись на питаннях військової допомоги, а також підписання угод про так звані гарантії безпеки.

Візити голови держави заздалегідь ніколи не анонсуються з міркувань безпеки. Жодна зі сторін офіційно не підтвердила Bloomberg інформації про прибуття Зеленського.

Минулого тижня ЗМІ вже писали, що очікується третій з початку повномасштабної російської агресії візит президента України до Німеччини.

Згідно з інформацією Tagesspiegel, глава української держави планує відвідати Мюнхенську конференцію з питань безпеки, яка відбудеться з 16 по 18 лютого.