Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах с жертвами и ранеными

Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах на границе, в результате которых есть погибшие и раненые военнослужащие.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, информирует "Европейская правда".

В частности, утром во вторник Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военнослужащих погибли в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны азербайджанских вооруженных сил.

Перед этим Государственная пограничная служба Азербайджана заявила, что один солдат был ранен в результате огня со стороны Армении на том же участке границы.

Агентство отмечает, что это самый серьезный пограничный конфликт между двумя странами со времени военной операции Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что уже сейчас созданы основные условия для подписания мирного договора с Арменией, и он не согласен с желанием Еревана по поводу гарантов для договора.

В то же время Армения заявила о регрессе в позиции Азербайджана по некоторым пунктам мирного договора между двумя странами.

7 декабря лидеры Азербайджана и Армении подписали совместное заявление, в котором объявили о дальнейших шагах по нормализации отношений и установлению мира.

Подписанное заявление открывает путь к заключению полномасштабного мирного договора. Подробнее об этом в статье: Мир не в пользу Москвы: как Баку и Ереван делают важный шаг к прекращению войны.