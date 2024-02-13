У НАТО побоюються втручання РФ у вибори в Румунії

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що існує ризик російського втручання у вибори в Румунії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Digi24.

"Ми прямуємо до протистояння, яке, я сподіваюся, буде чесним, демократичним, без зовнішнього втручання. Румунія надзвичайно важлива з точки зору геополітичного балансу. Ризики втручання у вибори будуть не тільки в США, але й в Румунії. Я абсолютно переконаний, що РФ не байдуже, хто буде президентом в Румунії", – попередив Джоане.

Водночас він висловив впевненість, що відвернути Румунію від Заходу неможливо, адже переважна більшість румунського народу, на його переконання, знає, що його місце на Заході.

"Натомість вони хочуть, щоб нас більше поважали на Заході, щоб ми захищали свої інтереси, але ніхто не хоче бачити нас поза НАТО та ЄС. Щоб не бачити Румунію частиною Заходу, потрібно бути фактично проти інтересів країни", – зазначив Джоане.

Раніше депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, в якій засудили невпинні зусилля Росії з підриву європейської демократії та висловили серйозне занепокоєння з цього приводу.

У тексті також наведені приклади нещодавніх спроб російського втручання в різних країнах, включаючи надання наративів ультраправим політичним партіям та діячам у Німеччині та Франції з метою підриву громадської підтримки України, а також у Словаччині.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель також вважає, що вибори 2024 року – головна мішень для дезінформації та іноземного втручання.

Перед цим Сполучені Штати попередили, що Росія буде проводити інформаційні операції, спрямовані на те, щоб перед виборами в різних країнах Європи налаштувати громадську думку проти України.