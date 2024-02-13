В НАТО опасаются вмешательства РФ в выборы в Румынии

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что существует риск российского вмешательства в выборы в Румынии.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Digi24.

"Мы движемся к противостоянию, которое, я надеюсь, будет честным, демократическим, без внешнего вмешательства. Румыния чрезвычайно важна с точки зрения геополитического баланса. Риски вмешательства в выборы будут не только в США, но и в Румынии. Я абсолютно убежден, что РФ не безразлично, кто будет президентом Румынии", – предупредил Джоанэ.

В то же время он выразил уверенность, что отвлечь Румынию от Запада невозможно, ведь подавляющее большинство румынского народа, по его убеждению, знает, что его место на Западе.

"Вместо этого они хотят, чтобы нас больше уважали на Западе, чтобы мы защищали свои интересы, но никто не хочет видеть нас вне НАТО и ЕС. Чтобы не видеть Румынию частью Запада, нужно быть фактически против интересов страны", – отметил Джоанэ.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой осудили неустанные усилия России по подрыву европейской демократии и выразили серьезную обеспокоенность по этому поводу.

В тексте также приведены примеры недавних попыток российского вмешательства в разных странах, включая предоставление нарративов ультраправым политическим партиям и деятелям в Германии и Франции с целью подрыва общественной поддержки Украины, а также в Словакии.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель также считает, что выборы 2024 года – главная мишень для дезинформации и иностранного вмешательства.

Перед этим Соединенные Штаты предупредили, что Россия будет проводить информационные операции, направленные на то, чтобы перед выборами в разных странах Европы настроить общественное мнение против Украины.