ЗМІ: Україна на переговорах з ЄС може відмовитись від субсидій задля пом'якшення вимог Green Deal

Україна готова розглянути можливість відмови від аграрних субсидій Європейського Союзу в обмін на пом'якшення вимог Європейського зеленого курсу під час переговорів про вступ до ЄС.

Про це агентству Reuters повідомив український посадовець, який обіймає високу посаду, на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

Інтеграція величезного сільськогосподарського сектору України до ЄС, ймовірно, буде дуже чутливою як з політичної, так і з економічної точки зору.

Київ може отримати право на 96,5 млрд євро субсидій в рамках Спільної аграрної політики ЄС протягом семи років, якщо нинішні правила Євросоюзу будуть застосовані до країн ЄС після його розширення.

Однак Європейський зелений курс, що встановлює правила ведення сільського господарства для 27 членів ЄС на десятиліття, може зробити бізнес для українських фермерів складнішим, ніж коли б вони працювали без субсидій ЄС, зазначив співрозмовник агентства.

"Мені здається, що ідеальна стратегія переговорів (полягає в тому, щоб досягти) менших обмежень на торгівлю, менших обмежень щодо довкілля (для українських фермерів), і ми готові обміняти це на субсидії", – сказав посадовець.

"Ми повинні захистити нашу конкурентоспроможність, ми не повинні створювати бюрократію, яка б зупиняла розвиток, особливо в наших умовах – наприклад, щоб отримати десять екологічних сертифікатів на якусь дрібницю", – додав український представник.

Переговори відбуваються у чутливий час, коли фермери по всій Європі останніми тижнями виходять на вулиці, протестуючи проти правил Європейського зеленого курсу щодо захисту тварин та використання пестицидів, а також проти необхідності залишати 4% сільськогосподарських земель перелогами.

Виплати субсидій Києву також можуть призвести до скорочення субсидій на сільське господарство для існуючих країн-членів ЄС приблизно на 20%, повідомляла газета Financial Times минулої осені.

Послаблення жорстких екологічних норм, нові субсидії та зниження податків – основні вимоги, які висувають фермери-протестувальники у ЄС. Вони вважають, що такі кроки захистять їх від зовнішніх конкурентів, таких як Україна.

Багато українських фермерів вважають, що вступ до ЄС дасть їм доступ до масштабних субсидій, які збільшать їхні врожаї та принесуть більший дохід. Однак деякі посадовці кажуть, що субсидії можуть, навпаки, зіграти проти України.

"Я думаю, що це проблема. Субсидії в сільському господарстві дуже часто грають погану роль, коли вони стають знеболюючим і до них звикають", – сказав український посадовець.

Українські фермери можуть стати менш динамічними із субсидіями, вважає співрозмовник. "Коли ти живеш у системі дотацій, ти до них прив'язаний. Якщо у вас є дотація на моркву, то ви будете садити тільки моркву", – зазначив він.

Нагадаємо, в середині січня президентка Єврокомісії оголосила, що у рамках підготовки до переговорів про вступ з Україною ЄК розпочинає процес передвступного скринінгу законодавства та створює переговорну рамку.

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