СМИ: Украина на переговорах с ЕС может отказаться от субсидий для смягчения требований Green Deal

Украина готова рассмотреть возможность отказа от аграрных субсидий Европейского Союза в обмен на смягчение требований Европейского зеленого курса (Green Deal) во время переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом агентству Reuters сообщил украинский чиновник, занимающий высокую должность, на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

Интеграция огромного сельскохозяйственного сектора Украины в ЕС, вероятно, будет очень чувствительной как с политической, так и с экономической точки зрения.

Киев может получить право на 96,5 млрд евро субсидий в рамках Общей аграрной политики ЕС в течение семи лет, если нынешние правила Евросоюза будут применены к странам ЕС после его расширения.

Однако Европейский зеленый курс, устанавливающий правила ведения сельского хозяйства для 27 членов ЕС на десятилетия, может сделать бизнес для украинских фермеров более сложным, чем когда бы они работали без субсидий ЕС, отметил собеседник агентства.

"Мне кажется, что идеальная стратегия переговоров (заключается в том, чтобы достичь) меньших ограничений на торговлю, меньших ограничений по окружающей среде (для украинских фермеров), и мы готовы обменять это на субсидии", – сказал чиновник.

"Мы должны защитить нашу конкурентоспособность, мы не должны создавать бюрократию, которая бы останавливала развитие, особенно в наших условиях – например, чтобы получить десять экологических сертификатов на какую-то мелочь", – добавил украинский представитель.

Переговоры происходят в чувствительное время, когда фермеры по всей Европе в последние недели выходят на улицы, протестуя против правил Европейского зеленого курса по защите животных и использования пестицидов, а также против необходимости оставлять 4% сельскохозяйственных земель без обработки.

Выплаты субсидий Киеву также могут привести к сокращению субсидий на сельское хозяйство для существующих стран-членов ЕС примерно на 20%, сообщала газета Financial Times прошлой осенью.

Ослабление жестких экологических норм, новые субсидии и снижение налогов – основные требования, которые выдвигают фермеры-протестующие в ЕС. Они считают, что такие шаги защитят их от внешних конкурентов, таких как Украина.

Многие украинские фермеры считают, что вступление в ЕС даст им доступ к масштабным субсидиям, которые увеличат их урожаи и принесут больший доход. Однако некоторые чиновники говорят, что субсидии могут, наоборот, сыграть против Украины.

"Я думаю, что это проблема. Субсидии в сельском хозяйстве очень часто играют плохую роль, когда к ним привыкают, как к наркотику", – сказал украинский чиновник.

Украинские фермеры могут стать менее динамичными с субсидиями, считает собеседник. "Когда ты живешь в системе дотаций, ты к ним привязан. Если у вас есть дотация на морковь, то вы будете сажать только морковь", – отметил он.

Напомним, в середине января президент Еврокомиссии объявила, что в рамках подготовки к переговорам о вступлении с Украиной ЕК начинает процесс предвступительного скрининга законодательства и создает переговорную рамку.

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