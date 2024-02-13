У Німеччині в результаті ксенофобського нападу важко травмований 15-річний українець

15-річний українець отримав серйозні травми в результаті нападу на ґрунті расової ненависті в місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа.

Про це повідомила німецька поліція у вівторок, інформує агентство DPA.

Український підліток перебував у закусочній у суботу ввечері, коли незнайомець зробив йому ксенофобські зауваження.

Потім він раптово вдарив підлітка по голові невідомим предметом і втік.

У лікарні з’ясувалося, що травми хлопця набагато серйозніші, ніж вважалося спочатку, однак загрози його життю не було.

Свідки описали нападника як сильного і міцного чоловіка зростом близько 1,92 метра. Ведеться розслідування.

Приблизно в той же час в Обергаузені, теж неподалік від Дюссельдорфа, напали на 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова та ще одного українця. Єрмаков у результаті нападу помер.

Щодо нападу в Обергаузені, поліція заявила, що не бачить "конкретних доказів злочину на ґрунті ксенофобії".

Раніше Федерація баскетболу України повідомила про загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині.

Згодом Міністерство закордонних справ України повідомило, що німецька поліція затримала вбивцю Єрмакова.