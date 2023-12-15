У Фінляндії розслідуватимуть ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні

Генеральна прокуратура Фінляндії ініціювала попереднє розслідування щодо ймовірних воєнних злочинів, скоєних в Україні колишнім командиром неонацистської групи "Русич" Яном Петровським.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У фінській прокуратурі вказали, що злочини, в скоєнні яких підозрюють Петровського, відбувалися до повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Йдеться про поводження з пораненими та полоненими українськими військовослужбовцями.

Попереднє розслідування відбуватиметься у Фінляндії, оскільки її суд заборонив екстрадицію підозрюваного в Україну. Фінська влада може розслідувати злочини, скоєні в Україні, за принципом універсальної юрисдикції.

Попереднє розслідування здійснює Центральна кримінальна поліція Фінляндії, уточнює Yle.

Про арешт у Фінляндії Петровського фінські ЗМІ повідомили 25 серпня. Але фінський Верховний суд минулого тижня ухвалив, що чоловіка не можна екстрадувати в Україну, бо на нього там нібито чекає поводження, що принижує людську гідність.

Петровського внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України. За даними Міністерства фінансів США, Петровський обіймав посаду командира угрупування "Русич" з 2022 року. До цього його керівником був Алексєй Мільчаков – неонацистський найманець, який також перебуває під санкціями.

За словами американських посадовців, Петровський взяв на себе основну відповідальність за командування російськими бойовиками після того, як Мільчаков отримав поранення в боях за Харків у 2022 році.

Офіс генерального прокурора України підготував матеріали для екстрадиції Петровського. За даними слідства, Петровський у 2014 році спільно з терористами "ЛНР" воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".