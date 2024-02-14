Байден назвав неконституційним імпічмент міністру свого уряду

Президент США Джо Байден відреагував на оголошення Палатою представників імпічменту очільнику Міністерства внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу.

Про це йдеться в опублікованій пресслужбою Білого дому заяві Байдена, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент зазначив, що міністр Майоркас став мішенню "дрібних політичних ігор".

"Історія не буде прихильно ставитися до республіканців у Палаті представників за їхній кричущий акт неконституційної упередженості", – наголосив Байден у своїй заяві.

Він додав, що замість "політичних трюків" республіканці у Палаті представників, якщо вони дійсно стурбовані ситуацією на кордоні з Мексикою, "мали б вимагати від Конгресу виділення більшої кількості ресурсів на охорону кордону та посилення прикордонної безпеки".

"На жаль, ті ж самі республіканці, які проштовхують цей безпідставний імпічмент, відкидають двопартійні плани, над якими міністр Майоркас та інші члени моєї адміністрації наполегливо працювали для посилення безпеки кордонів саме зараз – відмовляючись від своїх багаторічних вимог ухвалити сильніші законопроєкти про кордон", – зазначив Байден.

Він підкреслив, що Конгрес повинен діяти і надати адміністрації США інструменти та ресурси, необхідні для вирішення ситуації на кордоні.

"Палата представників також повинна негайно ухвалити доповнення до закону про національну безпеку. Ми продовжимо шукати реальні рішення проблем, з якими стикаються американці, а республіканці в Палаті представників мають вирішити, чи приєднатися до нас у вирішенні проблеми, чи продовжувати грати в політичні ігри з кордоном", – додав Байден.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США вперше за майже 150 років оголосила імпічмент одному з міністрів адміністрації Байдена – очільнику Міністерства внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу.

Імпічмент Майоркаса вдався – з мінімальною перевагою голосів, 214 до 213. Проти цього кроку проголосували три республіканці.