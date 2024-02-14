Байден назвал неконституционным импичмент министру своего правительства

Президент США Джо Байден отреагировал на объявление Палатой представителей импичмента главе Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Белого дома заявлении Байдена, сообщает "Европейская правда".

Американский президент отметил, что министр Майоркас стал мишенью "мелких политических игр".

"История не будет благосклонно относиться к республиканцам в Палате представителей за их вопиющий акт неконституционной предвзятости", – подчеркнул Байден в своем заявлении.

Он добавил, что вместо "политических трюков" республиканцы в Палате представителей, если они действительно обеспокоены ситуацией на границе с Мексикой, "должны были бы требовать от Конгресса выделения большего количества ресурсов на охрану границы и усиление пограничной безопасности".

"К сожалению, те же республиканцы, которые проталкивают этот безосновательный импичмент, отвергают двухпартийные планы, над которыми министр Майоркас и другие члены моей администрации упорно работали для усиления безопасности границ именно сейчас – отказываясь от своих многолетних требований принять более сильные законопроекты о границе", – отметил Байден.

Он подчеркнул, что Конгресс должен действовать и предоставить администрации США инструменты и ресурсы, необходимые для решения ситуации на границе.

"Палата представителей также должна немедленно принять дополнения к закону о национальной безопасности. Мы продолжим искать реальные решения проблем, с которыми сталкиваются американцы, а республиканцы в Палате представителей должны решить, присоединиться ли к нам в решении проблемы, или продолжать играть в политические игры с границей", – добавил Байден.

Напомним, Палата представителей Конгресса США впервые за почти 150 лет объявила импичмент одному из министров администрации Байдена – главе Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Импичмент Майоркаса удался – с минимальным перевесом голосов, 214 к 213. Против этого шага проголосовали три республиканца.