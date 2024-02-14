Палата представників США оголосила імпічмент у очільнику МВС, вперше за 150 років

Палата представників Конгресу США вперше за майже 150 років оголосила імпічмент одному з міністрів адміністрації Байдена – очільнику Міністерства внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Близько тижня тому республіканці у Палаті представників вже намагалися провести таке голосування, аргументуючи це ситуацією на кордоні з Мексикою, але воно провалилося ще на початковому етапі через недостатню присутність.

Загалом республіканці почали розслідувати політику відомства Майоркаса на південному кордоні ще відтоді, коли отримали більшість у Палаті представників, а про імпічмент активно заговорили у січні.

У вівторок імпічмент Майоркаса вдався – з мінімальною перевагою голосів, 214 до 213. Проти цього кроку проголосували три республіканці.

Це перший прецедент, коли парламент таким чином висловлює міністру недовіру, з 1876 року – тоді захід застосували до міністра оборони.

Республіканці звинувачують Майоркаса у "злочинах і недбалості" через ситуацію з нелегальною міграцією на кордоні з Мексикою.

Міністерство внутрішньої безпеки після голосування виступило із заявою, що ці республіканці у Палаті представників "увійдуть в історію за зневагу до Конституції задля політичної вигоди, а не як ті, хто працював для вирішення складних викликів на кордоні".

"Міністр Майоркас і відомство продовжать щоденно працювати задля безпеки американців", – додали у заяві.

Речник Білого дому назвав голосування безпідставним і неконституційним.

Попри результат голосування у Палаті представників, малоймовірно, що імпічмент Майоркасу проголосять у Сенаті, де демократи ще мають більшість.

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування схвалений Сенатом проєкт з коштами на підтримку України, Ізраїлю і Тайваню.

Президент Джо Байден після рішення Сенату закликав Палату представників якнайшвидше схвалити проєкт.