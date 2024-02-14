Кемерон: Небезпека ескалації з боку РФ є ілюзорною

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, закликаючи законодавців США проголосувати за допомогу Україні, відкинув побоювання щодо ескалації з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у колонці для The Hill.

"Ми довели, що небезпека ескалації є ілюзорною. Британія першою надала все – від протитанкової зброї до артилерії й танків, а тепер і таку далекобійну зброю, як ракети Storm Shadow. Щоразу, як Путін брязкає зброєю, лякаючи ескалацією, це щоразу порожня риторика", – зазначив він.

Глава МЗС вказав, що не хоче того, щоб Захід демонстрував слабкість, яку проявив по відношенню до лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера в 1930-х роках, адже той не зупинився, і це коштувало набагато більше життів, щоб його зупинити.

"Я не хочу, щоб ми демонстрували слабкість, яку проявили щодо Путіна у 2008 році, коли він вторгся в Грузію, або невизначеність відповіді у 2014 році, коли він захопив Крим та більшу частину Донбасу, перед тим, як заплатити набагато більшу ціну за його агресію в 2022 році", – додав Кемерон.

Він висловив бажання, щоб Захід продемонстрував силу, яку показує з 2022 року, коли допоміг Україні звільнити половину території, захопленої Путіним, та все це без втрат серед військовослужбовців НАТО.

"Тож давайте зробимо це. Це лежить в основі того, що відстоюють обидві партії США. За що виступають обидві наші країни. Ми боремося з агресією. Ми відстоюємо свободу. Ми підтримуємо наших друзів. Ми показуємо цьому небезпечному, непевному світу, що ми непохитні у своїй волі. І ми перемагаємо", – резюмував Кемерон.

Раніше очільник зовнішньополітичного відомства Британії закликав американських законодавців проголосувати за пакет безпекової допомоги для України та інших союзників на суму 95 млрд доларів.

Нагадаємо, напередодні Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 млрд доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 млрд доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Принаймні спікер палати Майк Джонсон розкритикував текст.

Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України.