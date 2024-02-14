Кэмерон: Опасность эскалации со стороны РФ является иллюзорной

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, призывая законодателей США проголосовать за помощь Украине, отверг опасения относительно эскалации со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в колонке для The Hill.

"Мы доказали, что опасность эскалации является иллюзорной. Великобритания первой предоставила все – от противотанкового оружия до артиллерии и танков, а теперь и такое дальнобойное оружие, как ракеты Storm Shadow. Каждый раз, когда Путин бряцает оружием, пугая эскалацией, это каждый раз пустая риторика", – отметил он.

Глава МИД указал, что не хочет того, чтобы Запад демонстрировал слабость, которую проявил по отношению к лидеру нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1930-х годах, ведь тот не остановился, и это стоило гораздо больше жизней, чтобы его остановить.

"Я не хочу, чтобы мы демонстрировали слабость, которую проявили в отношении Путина в 2008 году, когда он вторгся в Грузию, или неопределенность ответа в 2014 году, когда он захватил Крым и большую часть Донбасса, перед тем, как заплатить гораздо большую цену за его агрессию в 2022 году", – добавил Кэмерон.

Он выразил желание, чтобы Запад продемонстрировал силу, которую показывает с 2022 года, когда помог Украине освободить половину территории, захваченной Путиным, и все это без потерь среди военнослужащих НАТО.

"Так давайте сделаем это. Это лежит в основе того, что отстаивают обе партии США. За что выступают обе наши страны. Мы боремся с агрессией. Мы отстаиваем свободу. Мы поддерживаем наших друзей. Мы показываем этому опасному, неуверенному миру, что мы непоколебимы в своей воле. И мы побеждаем", – резюмировал Кэмерон.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Британии призвал американских законодателей проголосовать за пакет помощи по безопасности для Украины и других союзников на сумму 95 млрд долларов.

Напомним, накануне Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины на поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 млрд долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 млрд долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. По крайней мере спикер палаты Майк Джонсон раскритиковал текст.

Подробно на эту тему читайте в статье Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины.