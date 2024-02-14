Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав американських законодавців проголосувати за пакет безпекової допомоги для України та інших союзників на суму 95 млрд доларів.

Про це він сказав під час візиту до Болгарії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Він нагадав, що Британія оголосила про свій пакет підтримки України на рік, а ЄС схвалив створення Фонду допомоги Україні на суму 50 млрд євро.

"І я закликаю членів Конгресу США, які будуть розглядати це сьогодні, проголосувати за цей пакет. Це має вирішальне значення для американської безпеки"

Глава британського МЗС додав, що за ситуацією в американському Конгресі буде спостерігати весь світ.

Нагадаємо, напередодні Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 млрд доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 млрд доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Принаймні спікер палати Майк Джонсон розкритикував текст.

Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України.