Перший кримінальний суд над Трампом почнеться 25 березня

Суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан відхилив клопотання колишнього президента США Дональда Трампа про відтермінування першого судового засідання у справі про вплив на вибори через виплати порноакторкам, призначеного на 25 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Мерчан не погодився з аргументами захисту Трампа про те, що проведення суду порушує його передвиборчу кампанію і що кримінальні звинувачення, висунуті проти експрезидента США, не мають під собою підстав.

Аналогічно суддя Нью-Йорка відхилив клопотання про закриття справи на етапі досудового розгляду.

Таким чином, суд у справі про вплив Трампа на вибори шляхом виплат порноакторкам почнеться 25 березня й орієнтовно триватиме до кінця травня. Це буде перший суд над експрезидентом США за кримінальними звинуваченнями, тоді як інші ще перебувають на етапі досудового розгляду.

Трамп – це перший в історії експрезидент США, якому були пред'явлені кримінальні обвинувачення. Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Трамп заявляє про свою невинуватість та політичне переслідування з боку адміністрації президента Джо Байдена.

Детальніше про справу читайте у статті: Порнороман Трампа: яким може стати перше кримінальне звинувачення експрезиденту США.