Первый уголовный суд над Трампом начнется 25 марта

Судья Нью-Йорка Хуан Мерчан отклонил ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа об отсрочке первого судебного заседания по делу о влиянии на выборы из-за выплат порноактрисам, назначенного на 25 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Мерчан не согласился с аргументами защиты Трампа о том, что проведение суда нарушает его предвыборную кампанию и уголовные обвинения, выдвинутые против экс-президента США, не имеют под собой оснований.

Аналогично судья Нью-Йорка отклонил ходатайство о закрытии дела на этапе досудебного разбирательства.

Таким образом, суд по делу о влиянии Трампа на выборы путем выплат порноактрисам начнется 25 марта и ориентировочно продлится до конца мая. Это будет первый суд над экс-президентом США по уголовным обвинениям, тогда как другие еще находятся на этапе досудебного разбирательства.

Трамп – это первый в истории экс-президент США, которому были предъявлены уголовные обвинения. История, фигурирующая в деле, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Трамп заявляет о своей невиновности и политическом преследовании со стороны администрации президента Джо Байдена.

Подробнее о деле читайте в статье: Порнороман Трампа: каким может стать первое уголовное обвинение экс-президенту США.