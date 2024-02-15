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Кулеба обговорив з головою МЗС Нідерландів російські активи та військову допомогу

Четвер, 15 лютого 2024, 20:57

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 15 лютого провів телефонну розмову з очільницею зовнішньополітичного відомства Нідерландів Ханке Брейнс Слот.

Про це Кулеба сповістив у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами голови МЗС, під час розмови головну увагу приділили "шляху до всеосяжного правосуддя за російські злочини, зокрема амбітні та швидкі кроки з конфіскації заморожених російських активів".

Також сторони обговорили підготовку до глобального "саміту миру" у Швейцарії.

"Подякував Нідерландам за приєднання до коаліцій щодо ІТ та безпілотників. Обговорили додаткові кроки для надання Україні більшої оборонної допомоги та посилення санкцій ЄС проти Росії", – додав Кулеба.

Як повідомлялось, Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

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Нідерланди Кулеба