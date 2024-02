Кулеба обговорив з головою МЗС Нідерландів російські активи та військову допомогу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 15 лютого провів телефонну розмову з очільницею зовнішньополітичного відомства Нідерландів Ханке Брейнс Слот.

Про це Кулеба сповістив у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами голови МЗС, під час розмови головну увагу приділили "шляху до всеосяжного правосуддя за російські злочини, зокрема амбітні та швидкі кроки з конфіскації заморожених російських активів".

Також сторони обговорили підготовку до глобального "саміту миру" у Швейцарії.

"Подякував Нідерландам за приєднання до коаліцій щодо ІТ та безпілотників. Обговорили додаткові кроки для надання Україні більшої оборонної допомоги та посилення санкцій ЄС проти Росії", – додав Кулеба.

My Dutch colleague @HankBruinsSlot and I focused on the path toward comprehensive justice for Russian crimes, including ambitious and swift steps to confiscate frozen Russian assets.



We also discussed the preparations for the Global Peace Summit in Switzerland.



I thanked the…