Кулеба обговорив з головою МЗС Нідерландів російські активи та військову допомогу
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 15 лютого провів телефонну розмову з очільницею зовнішньополітичного відомства Нідерландів Ханке Брейнс Слот.
Про це Кулеба сповістив у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
За словами голови МЗС, під час розмови головну увагу приділили "шляху до всеосяжного правосуддя за російські злочини, зокрема амбітні та швидкі кроки з конфіскації заморожених російських активів".
Також сторони обговорили підготовку до глобального "саміту миру" у Швейцарії.
"Подякував Нідерландам за приєднання до коаліцій щодо ІТ та безпілотників. Обговорили додаткові кроки для надання Україні більшої оборонної допомоги та посилення санкцій ЄС проти Росії", – додав Кулеба.
My Dutch colleague @HankBruinsSlot and I focused on the path toward comprehensive justice for Russian crimes, including ambitious and swift steps to confiscate frozen Russian assets.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 15, 2024
We also discussed the preparations for the Global Peace Summit in Switzerland.
I thanked the…
Як повідомлялось, Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.
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