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Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов российские активы и военную помощь

Четверг, 15 февраля 2024, 20:57

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 15 февраля провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Нидерландов Ханке Брейнс Слот.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам главы МИД, во время разговора главное внимание уделили "пути к всеобъемлющему правосудию за российские преступления, в частности амбициозные и быстрые шаги по конфискации замороженных российских активов".

Также стороны обсудили подготовку к глобальному "саммиту мира" в Швейцарии.

"Поблагодарил Нидерланды за присоединение к коалициям по випросам IТ и беспилотников. Обсудили дополнительные шаги для предоставления Украине большей оборонной помощи и усиления санкций ЕС против России", – добавил Кулеба.

Как сообщалось, Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

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Нидерланды Кулеба