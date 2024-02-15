Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов российские активы и военную помощь
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 15 февраля провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Нидерландов Ханке Брейнс Слот.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
По словам главы МИД, во время разговора главное внимание уделили "пути к всеобъемлющему правосудию за российские преступления, в частности амбициозные и быстрые шаги по конфискации замороженных российских активов".
Также стороны обсудили подготовку к глобальному "саммиту мира" в Швейцарии.
"Поблагодарил Нидерланды за присоединение к коалициям по випросам IТ и беспилотников. Обсудили дополнительные шаги для предоставления Украине большей оборонной помощи и усиления санкций ЕС против России", – добавил Кулеба.
My Dutch colleague @HankBruinsSlot and I focused on the path toward comprehensive justice for Russian crimes, including ambitious and swift steps to confiscate frozen Russian assets.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 15, 2024
We also discussed the preparations for the Global Peace Summit in Switzerland.
I thanked the…
Как сообщалось, Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.
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