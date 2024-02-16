МЗС України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі

МЗС України назвало неприйнятними останні антиукраїнські акції в Польщі та закликало польську владу запобігати протиправним діям проти українських вантажів і належно реагувати на риторику, яка завдає шкоди двостороннім відносинам.

Про це йдеться у заяві, опублікованій речником МЗС Олегом Ніколенком, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника, останніми прикладами таких антиукраїнських акцій стали особливо радикальні прояви – псування українського зерна на кордоні та вчорашня демонстрація фермерів у Вроцлаві із антиукраїнськими гаслами.

"Ці акції, на додаток до блокування польсько-українського кордону, не лише завдають численних збитків українській економіці, яка і так потерпає від російської агресії, але і порушують принципи українсько-польської солідарності.

Українці платять своїми життями, аби польські та інші європейські міста жили в мирі. Це не має забуватися або сприйматися як належне", – заявив Ніколенко.

Будь-які намагання радикальними або антиринковими заходами послабити економіку України лише підважуватимуть здатність стримувати агресію Росії, створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту, зазначив речник.

"Україна глибоко вдячна як польській владі, так і польським громадянам за всю підтримку та допомогу впродовж цих двох років повномасштабного вторгнення Росії. Українська сторона завжди виступала за конструктивний підхід до вирішення питань, пов’язаних із транзитом українських зернових та торгівлею.

Очікуємо, що аналогічного підходу дотримуватиметься і влада Польщі, зокрема і в питаннях ефективного запобігання протиправним діям проти українських вантажів, належного реагування на риторику, яка завдає шкоди двостороннім відносинам", – йдеться у заяві.

Україна рішуче налаштована зміцнювати відносини дружби і взаємної поваги із Польщею, з якою має спільне європейське майбутнє, додав Ніколенко.

Напередодні глава уряду Денис Шмигаль у телефонній розмові з главою уряду Польщі Дональдом Туском обговорив ситуацію на кордоні, де польські фермери влаштували блокаду українських вантажівок.

Між тим, у Держприкордонслужбі припускають, що через блокаду польськими фермерами пунктів пропуску може затримуватись доставка гуманітарної допомоги.

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