Держприкордонслужба: Через блокаду польських фермерів може затримуватись гуманітарна допомога

У Держприкордонслужбі припускають, що через блокаду польськими фермерами пунктів пропуску може затримуватись доставка гуманітарної допомоги.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, якого цитує "Радіо Свобода", інформує "Європейська правда".

"При тій кількості перетинів кордону, яку ми маємо на цей момент щодо руху вантажних транспортних засобів, у мене також є сумніви, що учасники цієї блокади пропускають необхідну кількість чи можливу кількість гуманітарної допомоги, яка йде в Україну по всіх напрямках", – сказав Демченко.

Він додав, що польські протестувальники "скоріше за все, навіть не виокремлюють" вантажівки з гуманітарною допомогою.

На уточнення щодо того, чи "застрягла" на кордоні гуманітарна допомога, Демченко відповів: "Скоріше за все, так".

Станом на п'ятницю, 16 лютого, польські фермери блокують шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах застрягли понад три тисячі вантажівок.

Напередодні глава уряду Денис Шмигаль у телефонній розмові з главою уряду Польщі Дональдом Туском обговорив ситуацію на кордоні, де польські фермери влаштували блокаду українських вантажівок.

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив, що переговори з Україною щодо умов експорту деякої агропродукції перебувають на завершальній стадії.

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