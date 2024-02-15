Польські фермери закидали яйцями представництво Єврокомісії у Вроцлаві

У польському Вроцлаві тривають протести фермерів проти "Зеленої угоди" Єврокомісії, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила польська радіостанція RMF24.

На самому початку демонстрації, яка стартувала о 10:00 за місцевим часом, виникли заворушення.

Як повідомляє RMF24, деякі учасники запалили фаєри, було чути звук петард. Будівлю представництва Єврокомісії закидали яйцями.

Хоча організатор демонстрації майже відразу після її початку оголосив про розпуск зібрання, фермери так і не розійшлися.

Протест планували до 17:00, тож обмеження в центрі міста триватимуть до цього часу.

Як сказав вранці Давід Кухарек, протестуючий фермер з ґміни Добромеж, який приїхав до Вроцлава, "протести поки що не мали такого ефекту, щоб хтось захотів з нами розмовляти".

Нагадаємо, польські фермери не хочуть імплементації "Зеленої угоди" ("Green Deal"), імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

"Наше терпіння увірвалося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти", – йдеться у заяві Незалежної самоврядної профспілки індивідуальних фермерів "Солідарність" (NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność").

"Зелена угода" – це пакет законів ЄС, які покликані дозволити Європі досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Зміни в законодавстві включають, серед іншого: обмеження на використання пестицидів і добрив. Вони також включатимуть реалізацію стратегії "від ферми до столу", яка спрямована на забезпечення більш здорових продуктів харчування.

Нагадаємо, польські фермери анонсували повну блокаду українських перевезень.