Welt: Шольц заблокував обрання фон дер Ляєн генсеком НАТО через ставлення до РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого року розглядалась як одна з найімовірніших кандидаток на посаду генерального секретаря НАТО, але канцлер Німеччини Олаф Шольц не дав згоди на її майбутнє призначення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила 17 лютого газета Welt am Sonntag із посиланням на джерела.

Як пише видання, минулого року державний секретар США Ентоні Блінкен запропонував кандидатуру фон дер Ляєн на посаду генсека НАТО президенту Джо Байдену. Байден звернувся з цією ідеєю до Шольца, але канцлер відкинув її.

Welt am Sonntag із посиланням на високопосадовців ЄС і дипломатів пише, що Шольц начебто вважав посаду керівника НАТО "надто важливою, щоб довірити її християнському демократу з Німеччини" (фон дер Ляєн є членкинею опозиційного Християнсько-демократичного союзу).

Також серед причин називали те, що посада голови Єврокомісії для канцлера ФРН грає меншу роль, ніж генсека Альянсу, і те, що Шольц нібито вважав мінусом у довгостроковій перспективі надто критичне ставлення фон дер Ляєн до РФ.

Крім того, Welt am Sonntag вдалось дізнатись, що раніше в НАТО справді планували призначити наступним генеральним секретарем жінку.

Певний час США придивлялись до прем’єрки Данії Метте Фредеріксен, але вона непереконливо виступила під час візиту до Вашингтона у червні. Іншу кандидатку – прем’єрку Естонії Каю Каллас – теж відхилили через надмірно критичну позицію до Росії.

Співрозмовники Welt am Sonntag сходяться на тому, що наступним генсеком НАТО призначать голову уряду Нідерландів Марка Рютте, який уже користується підтримкою понад 20 членів Альянсу. Питання, за даними співрозмовника Альянсу, хочуть вирішити до червня.

Термін повноважень чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга закінчується в жовтні 2024 року, й рішення про його наступника мають одноголосно ухвалити всі члени НАТО. За даними ЗМІ, Марк Рютте є впевненим фаворитом на посаду.

Детально про це – у статті "ЄвроПравди" Все про "конкурс" в Альянсі та його ймовірного переможця.