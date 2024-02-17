Welt: Шольц заблокировал избрание фон дер Ляйен генсеком НАТО из-за отношения к РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом году рассматривалась как одна из самых вероятных кандидаток на должность генерального секретаря НАТО, но канцлер Германии Олаф Шольц не дал согласия на ее будущее назначение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила 17 февраля газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

Как пишет издание, в прошлом году государственный секретарь США Энтони Блинкен предложил кандидатуру фон дер Ляйен на должность генсека НАТО президенту Джо Байдену. Байден обратился с этой идеей к Шольцу, но канцлер отверг ее.

Welt am Sonntag со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС и дипломатов пишет, что Шольц якобы считал должность руководителя НАТО "слишком важной, чтобы доверить ее христианскому демократу из Германии" (фон дер Ляйен является членом оппозиционного Христианско-демократического союза).

Также среди причин называли то, что должность главы Еврокомиссии для канцлера ФРГ играет меньшую роль, чем генсека Альянса, и то, что Шольц якобы считал минусом в долгосрочной перспективе слишком критическое отношение фон дер Ляйен к РФ.

Кроме того, Welt am Sonntag удалось узнать, что ранее в НАТО действительно планировали назначить следующим генеральным секретарем женщину.

Некоторое время США присматривались к премьеру Дании Метте Фредериксен, но она неубедительно выступила во время визита в Вашингтон в июне. Другую кандидатку – премьера Эстонии Каю Каллас – тоже отклонили из-за чрезмерно критической позиции к России.

Собеседники Welt am Sonntag сходятся на том, что следующим генсеком НАТО назначат главу правительства Нидерландов Марка Рютте, который уже пользуется поддержкой более 20 членов Альянса. Вопрос, по данным собеседника Альянса, хотят решить до июня.

Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре 2024 года, и решение о его преемнике должны единогласно принять все члены НАТО. По данным СМИ, Марк Рютте является уверенным фаворитом на должность.

Подробно об этом – в статье "ЕвроПравды" Все о "конкурсе" в Альянсе и его вероятном победителе.