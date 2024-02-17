У ЄС розкрили деталі нової оборонної стратегії: у Києві відкриють офіс оборонних інновацій

Європейський Союз через кілька тижнів має представити стратегію оборонної промисловості, яка робитиме наголос на збільшенні інвестицій в місцевий оборонний сектор і враховуватиме уроки повномасштабного вторгнення в Україні.

Про це на панельній дискусії Мюнхенської безпекової конференції 17 лютого заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

За словами фон дер Ляєн, нова стратегія оборонної промисловості ЄС буде готова "приблизно через три тижні" й буде зосереджена на чотирьох ключових пунктах.

Перші три пункти, які перерахувала голова Єврокомісії, стосуються збільшення витрат на оборону, більш ефективне їх використання шляхом спільних закупівель та масштабування виробництва, а також нарощування оборонних інвестицій саме в межах ЄС.

Четвертий пункт, пояснила фон дер Ляєн, стосується уроків війни в Україні, де Росія використовує тактику "м’ясних штурмів" і зброю, вироблену в Північній Кореї та Ірані.

"Тому ми повинні перехитрити Росію. Ви бачите, що в Україні кожне життя по праву має значення. Зараз вони підходять (до війни. – Ред.) дуже розумно, наприклад беруть наші застарілі системи озброєння і модернізують їх за допомогою штучного інтелекту, щоб вони були більш точними", – навела приклад голова Єврокомісії.

"Тому дуже цікаво спостерігати за розвитком виробництва безпілотників. І саме тому ми інтегруємо Україну в наші оборонні програми і спільно з Україною відкриваємо офіс оборонних інновацій у Києві", – додала вона.

Як повідомлялось раніше, у новій стратегії оборонної промисловості ЄС хоче нарощувати виробництво зброї на основі досвіду боротьби з COVID-19.

Крім того, в Європейському Союзі розглядають можливість створення нової посади єврокомісара з питань оборони, який займатиметься промисловими аспектами оборонної політики.