Єврокомісар хоче створити оборонний фонд на €100 млрд і зрівнятись із РФ у виробництві зброї

Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон висунув ідею створити оборонний фонд Європейського Союзу в розмірі 100 мільярдів євро та закликав наростити виробництво зброї, аби зрівнятись із потенціалом РФ.

Про це Бретон сказав у вівторок на заході ліберальної групи Європарламенту Renew Europe, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На думку єврокомісара, ЄС повинен мати "величезний оборонний фонд, щоб допомогти прискорити процес (виробництва зброї. – Ред.), навіть, можливо, в розмірі 100 мільярдів євро".

"Я переконаний, що ми це зробимо", – сказав він, додавши, що лідери ЄС обговорять це питання на саміті 1 лютого. Рішення про виділення грошей з бюджету ЄС на оборонну промисловість має схвалити саме Європейська рада.

Окремо Бретон згадав про мету ЄС поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року й заявив, що вона є досяжною попри твердження окремих міністрів країн Євросоюзу.

"Я не радий, коли бачу деяких міністрів оборони, які кажуть, що ми не зможемо доставити зброю, це не та інформація, яку ви даєте, коли на вашому континенті йде війна", – сказав він, не уточнивши, кого має на увазі.

Єврокомісар пояснив, що досягнення цієї мети вимагатиме скорочення експорту до країн, що не є членами ЄС, і тиску урядів країн-членів на власну збройну промисловість для нарощування виробництва.

Бретон також заявив, що Європейський Союз може зрівнятися з Росією у виробництві озброєнь протягом півтора року – двох років, зазначивши, що для ЄС "надзвичайно важливо" мати "такий само потенціал".

27 лютого має відбутись презентація Європейської оборонної інвестиційної програми (EDIP), яка має на меті збільшити спільні закупівлі озброєнь і посилити обороноздатність ЄС за рахунок нарощування внутрішнього виробництва зброї і боєприпасів.

Раніше "ЄвроПравда" розповідала, як зусилля Європи, спрямовані на збільшення виробництва озброєнь і допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням, зіткнулися з несподіваною перешкодою в особі німецької місцевої влади.