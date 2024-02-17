В ЕС раскрыли детали новой оборонной стратегии: в Киеве откроют офис оборонных инноваций

Европейский Союз через несколько недель должен представить стратегию оборонной промышленности, которая будет делать упор на увеличение инвестиций в местный оборонный сектор и учитывать уроки полномасштабного вторжения в Украине.

Об этом на панельной дискуссии Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает "Европейская правда".

По словам фон дер Ляен, новая стратегия оборонной промышленности ЕС будет готова "приблизительно через три недели" и будет сосредоточена на четырех ключевых пунктах.

Первые три пункта, перечисленные главой Еврокомиссии, касаются увеличения расходов на оборону, более эффективного их использования путем совместных закупок и масштабирования производства, а также наращивания оборонных инвестиций именно в пределах ЕС.

Четвертый пункт, пояснила фон дер Ляен, касается уроков войны в Украине, где Россия использует тактику "мясных штурмов" и оружие, произведенное в Северной Корее и Иране.

"Поэтому мы должны перехитрить Россию. Вы видите, что в Украине каждая жизнь по праву имеет значение. Сейчас они подходят (к войне. – Ред.) очень разумно, например, берут наши устаревшие системы вооружения и модернизируют их с помощью искусственного интеллекта, чтобы они были более точными", – привела пример глава Еврокомиссии.

"Поэтому очень интересно наблюдать за развитием производства беспилотников. И именно поэтому мы интегрируем Украину в наши оборонные программы и вместе с Украиной открываем офис оборонных инноваций в Киеве", – добавила она.

Как сообщалось ранее, в новой стратегии оборонной промышленности ЕС хочет наращивать производство оружия на основе опыта борьбы с COVID-19.

Кроме того, в Европейском Союзе рассматривается возможность создания новой должности еврокомиссара по вопросам обороны, который будет заниматься промышленными аспектами оборонной политики.