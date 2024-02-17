На сході Польщі щось бахнуло, поліція взялась перевірити

У кількох населених пунктах Мазовецького воєводства, що на сході Польщі, місцеві жителі поскаржились на потужний вибух напередодні ввечері, поліція розпочала розслідування.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За словами очевидців, "страшний шум, схожий на вибух", було чути незадовго до 23:00 у п’ятницю, 16 лютого. Деякі казали, що від вибухової хвилі у будинках дрижали вікна й стіни.

Речниця поліції міста Жирардув Мазовецького воєводства Патриція Сочацька підтвердила RMF FM, що справді отримували повідомлення про великий вибух від жителів гміни Радзєйовіці.

"Поліція перевіряє цю інформацію. Інформації про будь-які збитки у нас немає, інформації про постраждалих немає", – додала вона.

На сильний вибух у Мазовецькому воєводстві вже скаржились у серпні 2023 року. Тоді його причиною став проліт винищувачів F-16 на надзвуковій швидкості.

Також нагадаємо, що на початку лютого Польське агентство аеронавігаційних послуг оголошувало попередження в прикордонних з Росією, Білоруссю та Україною районах.