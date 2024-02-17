На востоке Польши что-то бахнуло, полиция принялась проверить

В нескольких населенных пунктах Мазовецкого воеводства на востоке Польши местные жители пожаловались на мощный взрыв накануне вечером, полиция начала расследование.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По словам очевидцев, "страшный шум, похожий на взрыв", был слышен незадолго до 23:00 в пятницу, 16 февраля. Некоторые говорили, что от взрывной волны в домах дрожали окна и стены.

Представитель полиции города Жирардув Мазовецкого воеводства Патриция Сочацкая подтвердила RMF FM, что действительно получали сообщения о большом взрыве от жителей гмины Радеевицы.

"Полиция проверяет эту информацию. Информации о любых убытках у нас нет, информации о пострадавших нет", – добавила она.

На мощный взрыв в Мазовецком воеводстве уже жаловались в августе 2023 года. Тогда его причиной стал пролет истребителей F-16 на сверхзвуковой скорости.

Также напомним, что в начале февраля Польское агентство аэронавигационных услуг объявляло предупреждения в приграничных с Россией, Белоруссией и Украиной районах.