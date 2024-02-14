У Нідерландах розглядають формування незвичного уряду

Декілька партій у Нідерландах підтримали заклик лідера ультраправих, які перемогли на виборах, Герта Вілдерса до вивчення можливості сформувати незвичний уряд, оскільки домовленість щодо традиційного уряду більшості наразі виглядає недосяжною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Серед варіантів, що розглядаються, – уряд меншості або більш технократичний уряд, в якому міністри не будуть зв'язані жорсткими угодами між партіями та будуть шукати ситуативну більшість для проведення своєї політики.

Останній варіант підтримали лідери центристських партій NSC та VVD, двох основних потенційних партнерів Вілдерса, хоча вони не змогли пояснити, як це буде працювати.

"Це щось нове, для чого у мене немає шаблону", – сказала лідерка VVD Ділан Єшильгьоз-Зегеріус, додавши, що вона віддала б перевагу базовим угодам між партіями з акцентом на державні фінанси.

Водночас лідер NSC Пітер Омтцигт закликав партії представити свої ідеї щодо коаліції за столом переговорів протягом наступних тижнів.

Втім, кілька інших партій, зокрема альянс "Ліво-зелених" і лейбористів (GroenLinks-PvdA), ліберальна D66 та християнсько-демократична CDA, не виявили особливого бажання це робити.

Вілдерс запропонував, щоб новий посередник протягом наступного місяця провів консультації з усіма лідерами парламентських партій, щоб почути їхні пріоритети, а потім обрав групу для подальших дій.

Нідерланди традиційно керуються коаліціями більшості, які закріплюють свої домовленості в детальних урядових пактах.

Втім, оскільки занадто багато партій відмовляються працювати з Вілдерсом попри його обіцянки відмовитися від найбільш суперечливих планів – таких як закриття мечетей та заборона Корану, країна може отримати незвичний уряд.

"Я розглядаю всі варіанти. Ми не за нові вибори, адже хочемо взяти на себе відповідальність", – сказав Вілдерс під час парламентських дебатів, додавши, що він, як і раніше, прагне очолити нову коаліцію на посаді прем'єра.

Раніше партія NSC на чолі з Пітером Омтцигтом вирішила вийти з коаліційних переговорів, ініційованих переможцем останніх парламентських виборів – ультраправою Партією свободи Герта Вілдерса.

Нагадаємо, що Партія свободи Нідерландів, яка несподівано перемогла на дострокових парламентських виборах у листопаді 2023 року, вела переговори з NSC, правою Народною партією за свободу та демократію (VVD) і "Фермерсько-громадянським рухом" (BBB).

Та вже тривалий час між партіями виринають помітні протиріччя, пов’язані передусім із жорсткою антиімміграційною позицією ультраправих.

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