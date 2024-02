На полях "Мюнхена" зустрілася робоча група щодо інтеграції України в НАТО

Заснована в останній день січня робоча група з безпекових питань і євроінтеграції України провела свою другу зустріч – на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це повідомили співголови цього формату – очільник Офісу президента України Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, пише "Європейська правда".

Єрмак розповів, що в обговоренні у Мюнхені взяли участь колишня держсекретар США Гіларі Клінтон, експрем‘єр Швеції Карл Більдт, співголова німецьких "Союз 90 – Зелені" Омід Нуріпур, колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, а також колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Говорили про важливість запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні в 2024 році та майбутнє членство нашої держави в Альянсі", – зазначив Андрій Єрмак, не наводячи інших деталей.

"Ми маємо гарантувати, що Україна виграє цю війну, а також створити таку архітектуру безпеки, щоби Росія більше ніколи не могла зробити це знову", – зазначив Андерс Фог Расмуссен.

Great to meet with members of the working group on Ukraine’s Security and Euro-Atlantic integration who are at the Munich Security Conference.



We need to ensure Ukraine wins this war but also create the security architecture so Russia can never do this again. pic.twitter.com/BhmFsjEw83