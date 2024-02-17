На полях "Мюнхена" встретилась рабочая группа по интеграции Украины в НАТО

Основанная в последний день января рабочая группа по вопросам безопасности и евроинтеграции Украины провела свою вторую встречу – на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".

Ермак рассказал, что в обсуждении в Мюнхене приняли участие бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-премьер Швеции Карл Бильдт, сопредседатель немецких "Союз 90 – Зеленые" Омид Нурипур, бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, а также бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Говорили о важности приглашения Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне в 2024 году и будущем членстве нашего государства в Альянсе", – отметил Андрей Ермак, не приводя других деталей.

"Мы должны гарантировать, что Украина выиграет эту войну, а также создать такую архитектуру безопасности, чтобы Россия больше никогда не могла сделать это снова", – отметил Андерс Фог Расмуссен.

Great to meet with members of the working group on Ukraine’s Security and Euro-Atlantic integration who are at the Munich Security Conference.



We need to ensure Ukraine wins this war but also create the security architecture so Russia can never do this again. pic.twitter.com/BhmFsjEw83 — Anders Fogh Rasmussen (@AndersFoghR) February 17, 2024

На учредительной встрече 31 января почти все участники присутствовали дистанционно.

Напомним, Международную рабочую группу по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, ее совместно возглавляют руководитель ОП Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

В группу пригласили более десятка экс-чиновников и профильных экспертов, среди которых экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Польши Александр Квасьневский, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

Основная цель группы – наработка системного видения дальнейшей интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности.