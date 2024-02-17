На полях "Мюнхена" встретилась рабочая группа по интеграции Украины в НАТО
Основанная в последний день января рабочая группа по вопросам безопасности и евроинтеграции Украины провела свою вторую встречу – на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".
Ермак рассказал, что в обсуждении в Мюнхене приняли участие бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-премьер Швеции Карл Бильдт, сопредседатель немецких "Союз 90 – Зеленые" Омид Нурипур, бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, а также бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Говорили о важности приглашения Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне в 2024 году и будущем членстве нашего государства в Альянсе", – отметил Андрей Ермак, не приводя других деталей.
"Мы должны гарантировать, что Украина выиграет эту войну, а также создать такую архитектуру безопасности, чтобы Россия больше никогда не могла сделать это снова", – отметил Андерс Фог Расмуссен.
Great to meet with members of the working group on Ukraine’s Security and Euro-Atlantic integration who are at the Munich Security Conference.— Anders Fogh Rasmussen (@AndersFoghR) February 17, 2024
We need to ensure Ukraine wins this war but also create the security architecture so Russia can never do this again. pic.twitter.com/BhmFsjEw83
На учредительной встрече 31 января почти все участники присутствовали дистанционно.
Напомним, Международную рабочую группу по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, ее совместно возглавляют руководитель ОП Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
В группу пригласили более десятка экс-чиновников и профильных экспертов, среди которых экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Польши Александр Квасьневский, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.
Основная цель группы – наработка системного видения дальнейшей интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности.