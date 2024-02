На полях "Мюнхена" встретилась рабочая группа по интеграции Украины в НАТО

Основанная в последний день января рабочая группа по вопросам безопасности и евроинтеграции Украины провела свою вторую встречу – на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".

Ермак рассказал, что в обсуждении в Мюнхене приняли участие бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-премьер Швеции Карл Бильдт, сопредседатель немецких "Союз 90 – Зеленые" Омид Нурипур, бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, а также бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Говорили о важности приглашения Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне в 2024 году и будущем членстве нашего государства в Альянсе", – отметил Андрей Ермак, не приводя других деталей.

"Мы должны гарантировать, что Украина выиграет эту войну, а также создать такую архитектуру безопасности, чтобы Россия больше никогда не могла сделать это снова", – отметил Андерс Фог Расмуссен.

