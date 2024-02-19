Ексглава прикордонного агентства ЄС приєднався до французьких ультраправих

Колишній директор прикордонного агентства Європейського Союзу Frontex заявив, що балотуватиметься на червневих європейських виборах за списком французької ультраправої партії "Національне об'єднання" (RN).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Фабріс Леггері, який залишив Frontex у 2022 році після звинувачень у жорстокому поводженні з мігрантами на зовнішніх кордонах ЄС, заявив французькому тижневику Le Journal du Dimanche, що приєднається до президента RN Джордана Барделли у партійному списку в червні.

Леггері сказав, що мета "Національного об'єднання" – відновити контроль над кордонами Франції та ЄС.

"Ми сповнені рішучості боротися з міграційними потоками, які Європейська комісія та єврократи розглядають не як проблему, а скоріше як проєкт: Я можу це підтвердити", – сказав він.

Колишній високопоставлений французький державний службовець, який навчався в тій самій елітній школі ENA, яку відвідував президент Емманюель Макрон та багато інших французьких політиків, Леггері очолив Frontex у 2015 році, коли країни ЄС надали агентству додаткові кошти та повноваження після того, як понад мільйон сирійських біженців прибули до Європи.

Агентство ЄС по боротьбі з шахрайством OLAF 2021 року розпочало розслідування звинувачень у порушеннях прав людини Frontex, агенцією, на яку покладено завдання керувати міграцією на зовнішніх кордонах блоку. Звіт OLAF не був оприлюднений.