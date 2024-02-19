Экс-глава пограничного агентства ЕС присоединился к французским ультраправым

Бывший директор пограничного агентства Европейского Союза Frontex заявил, что будет баллотироваться на июньских европейских выборах по списку французской ультраправой партии "Национальное объединение" (RN).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Фабрис Леггери, который покинул Frontex в 2022 году после обвинений в жестоком обращении с мигрантами на внешних границах ЕС, заявил французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche, что присоединится к президенту RN Джордану Барделле в партийном списке в июне.

Леггери сказал, что цель "Национального объединения" – восстановить контроль над границами Франции и ЕС.

"Мы полны решимости бороться с миграционными потоками, которые Европейская комиссия и еврократы рассматривают не как проблему, а скорее как проект: Я могу это подтвердить", – сказал он.

Бывший высокопоставленный французский государственный служащий, который учился в той же элитной школе ENA, которую посещал президент Эмманюэль Макрон и многие другие французские политики, Леггери возглавил Frontex в 2015 году, когда страны ЕС предоставили агентству дополнительные средства и полномочия после того, как более миллиона сирийских беженцев прибыли в Европу.

Агентство ЕС по борьбе с мошенничеством OLAF в 2021 году начало расследование обвинений в нарушениях прав человека Frontex, агентством, на которое возложена задача управлять миграцией на внешних границах блока. Отчет OLAF не был обнародован.